В Уфе врачи подарили зрение слепому от рождения ребенку

Чудесное прозрение. Слепому  от рождения ребенку подарили зрение  врачи  Всероссийского центра глазной и пластической хирургии в Уфе. Благодаря биоматериалу «Аллоплант» удалось не только восстановить утраченные зрительные функции.

Когда-то увидеть мир и тем более уметь различать буквы и цвета для 8-летнего Матвея из Москвы было несбыточной мечтой. Мальчика с диагнозом ДЦП и атрофией зрительного нерва глаза не решались брать на операцию и лечение ни в одной клинике. Ребенок практически не говорил и не двигался. 

Я вам могу показать заключение: ноль зрения ставили, а Эрнст Мулдашев подарил зрение. Мы сейчас видим!

Игорь Шамин, отец Матвея
Фото №1 - В Уфе врачи подарили зрение слепому от рождения ребенку

Впервые во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии в Уфе они попали, когда Матвею было всего 3 года. Помог биоматериал «Аллоплант». Это изобретение профессора Эрнста Мулдашева. Каждые полгода этот препарат вкалывают ребенку.

Когда берешь ребенка, все зависит от резервов и от родителей, насколько они готовы заниматься с ребенком дома.

Ирина Баранчикова, врач-офтальмолог Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения РФ в Уфе

В уфимскую клинику незрячие приезжают со всех уголков мира. Здесь берутся за самые сложные случаи. Лечение в центре глазной и пластической хирургии проходит комплексно. Каждому пациенту дают шанс на полноценную жизнь и надежду на прозрение.

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Просто удалять катаракту легко, а вот попробуйте вытащить этих безнадежных. Есть нравственные принципы, клятва Гиппократа. Когда врач будет бороться за здоровье пациента до последнего.

Эрнст Мулдашев, хирург-офтальмолог, главный научный консультант Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения РФ  в Уфе

У Матвея есть мечта: он хочет стать певцом, как и его кумир Григорий Лепс. Но для этого школьнику еще предстоит встать на ноги. Все шансы есть, говорят врачи, как и стимул. Теперь он видит эмоции родителей.   

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