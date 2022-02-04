В Уфе врачи подарили зрение слепому от рождения ребенку

Чудесное прозрение. Слепому от рождения ребенку подарили зрение врачи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии в Уфе. Благодаря биоматериалу «Аллоплант» удалось не только восстановить утраченные зрительные функции.
Когда-то увидеть мир и тем более уметь различать буквы и цвета для 8-летнего Матвея из Москвы было несбыточной мечтой. Мальчика с диагнозом ДЦП и атрофией зрительного нерва глаза не решались брать на операцию и лечение ни в одной клинике. Ребенок практически не говорил и не двигался.
Впервые во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии в Уфе они попали, когда Матвею было всего 3 года. Помог биоматериал «Аллоплант». Это изобретение профессора Эрнста Мулдашева. Каждые полгода этот препарат вкалывают ребенку.
В уфимскую клинику незрячие приезжают со всех уголков мира. Здесь берутся за самые сложные случаи. Лечение в центре глазной и пластической хирургии проходит комплексно. Каждому пациенту дают шанс на полноценную жизнь и надежду на прозрение.
У Матвея есть мечта: он хочет стать певцом, как и его кумир Григорий Лепс. Но для этого школьнику еще предстоит встать на ноги. Все шансы есть, говорят врачи, как и стимул. Теперь он видит эмоции родителей.