В Уфе врачи подарили зрение слепому от рождения ребенку

Чудесное прозрение. Слепому от рождения ребенку подарили зрение врачи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии в Уфе. Благодаря биоматериалу «Аллоплант» удалось не только восстановить утраченные зрительные функции.

Когда-то увидеть мир и тем более уметь различать буквы и цвета для 8-летнего Матвея из Москвы было несбыточной мечтой. Мальчика с диагнозом ДЦП и атрофией зрительного нерва глаза не решались брать на операцию и лечение ни в одной клинике. Ребенок практически не говорил и не двигался.

Я вам могу показать заключение: ноль зрения ставили, а Эрнст Мулдашев подарил зрение. Мы сейчас видим! Игорь Шамин, отец Матвея

Впервые во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии в Уфе они попали, когда Матвею было всего 3 года. Помог биоматериал «Аллоплант». Это изобретение профессора Эрнста Мулдашева. Каждые полгода этот препарат вкалывают ребенку.

Когда берешь ребенка, все зависит от резервов и от родителей, насколько они готовы заниматься с ребенком дома. Ирина Баранчикова, врач-офтальмолог Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения РФ в Уфе

В уфимскую клинику незрячие приезжают со всех уголков мира. Здесь берутся за самые сложные случаи. Лечение в центре глазной и пластической хирургии проходит комплексно. Каждому пациенту дают шанс на полноценную жизнь и надежду на прозрение.

Просто удалять катаракту легко, а вот попробуйте вытащить этих безнадежных. Есть нравственные принципы, клятва Гиппократа. Когда врач будет бороться за здоровье пациента до последнего. Эрнст Мулдашев, хирург-офтальмолог, главный научный консультант Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения РФ в Уфе