В Башкирии пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбалки

Объединяющее хобби. В Ишимбае пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбной ловли. Теперь практически каждую неделю с рюкзаками и ледобурами наперевес они отправляются на водоемы в поисках хорошего клёва.
Утренняя перекличка – и можно стартовать. В полном обмундировании и в бодром настроении ровно в 8 утра рыбачки отправляются в путь. Сегодня они решили ловить удачу на самой большой реке региона.
У пенсионерок есть свой ритуал. Прежде чем выйти на лед, они должны отнести гостинец Анжеле – бездомной собаке, которая всегда их ждет на конечной остановке.
Теперь самое время выбрать место и, что называется, забуриться. Ледобур – не менее важный инструмент на зимней рыбалке, чем сама удочка. Без него, как говорится, рыбку из-подо льда не вытащить, и каждый рыбак бурит не по одной лунке, а по две, а то и три.
Главное, говорят, прикормить добычу. Бакля, сорожка, голавль, окунь. Дамы рады любой рыбке. А то и двум сразу. Для каждого вида рыбы у них своя удочка. А кто-то мастерски управляется одновременно с двумя снастями.
Кстати, команда пенсионерок побеждала и на районных соревнованиях по зимней рыбалке. С удочкой наперевес за уловом женщины ходят не один десяток лет. И практически все пристрастились к рыбалке благодаря мужьям.
Печенье, пирожки и душистый чай – обязательный набор для перекуса, иначе и замерзнуть недолго. Перерывы делают короткие, ведь рыба-то не ждет. Но своими рыбацкими историями они охотно делятся.
Большую же часть улова раздают знакомым. Рыбачки уверены: жизнь на пенсии только начинается. И коллективные походы с удочками гораздо полезнее, чем сидение на скамейках. Кстати, женский клуб открыт для всех, ведь места на льду хватит на всех поклонниц подледной ловли.