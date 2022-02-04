В Башкирии пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбалки

Объединяющее хобби. В Ишимбае пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбной ловли. Теперь практически каждую неделю с рюкзаками и ледобурами наперевес они отправляются на водоемы в поисках хорошего клёва.

Утренняя перекличка – и можно стартовать. В полном обмундировании и в бодром настроении ровно в 8 утра рыбачки отправляются в путь. Сегодня они решили ловить удачу на самой большой реке региона.

Это вроде как на праздник какой-то собираешься. Мы постоянно ездим. Пропускаем, только уже когда погода не позволяет или кто-то занят. А по одной или вдвоем уже не хочется, у нас группа. Ольга Егорова, жительница Ишимбая

У пенсионерок есть свой ритуал. Прежде чем выйти на лед, они должны отнести гостинец Анжеле – бездомной собаке, которая всегда их ждет на конечной остановке.

Теперь самое время выбрать место и, что называется, забуриться. Ледобур – не менее важный инструмент на зимней рыбалке, чем сама удочка. Без него, как говорится, рыбку из-подо льда не вытащить, и каждый рыбак бурит не по одной лунке, а по две, а то и три.

Главное, говорят, прикормить добычу. Бакля, сорожка, голавль, окунь. Дамы рады любой рыбке. А то и двум сразу. Для каждого вида рыбы у них своя удочка. А кто-то мастерски управляется одновременно с двумя снастями.

Здесь получаем столько адреналина, что хватает зарядки на полгода. Все внимание нужно сосредоточить на рыбе уже, ни о чем больше не думать, ни о каких домашних делах, проблемах. Счастье только в этом процессе. Надежда Дудова, жительница Ишимбая

Кстати, команда пенсионерок побеждала и на районных соревнованиях по зимней рыбалке. С удочкой наперевес за уловом женщины ходят не один десяток лет. И практически все пристрастились к рыбалке благодаря мужьям.

И видимо он так подгадал, что я с первого раза 32 окуня поймала, и после этого меня было не оторвать от рыбалки. И после того, как его не стало, я пришла к девочкам вот. Они втроем рыбачили. Теперь мы вчетвером рыбачим. Гульсира Шафикова, жительница Ишимбая

Печенье, пирожки и душистый чай – обязательный набор для перекуса, иначе и замерзнуть недолго. Перерывы делают короткие, ведь рыба-то не ждет. Но своими рыбацкими историями они охотно делятся.

Каких-то животных видим, каких сроду не видали. Недавно видели, как маленький хорек белого цвета, мы его сразу не увидели, за двумя мышами погнался. Он одну схватил, загрыз и сам убежал. А потом боится подойти, чтобы взять его. Галина Свиридова, жительница Ишимбая