Хоккеистки из Башкирии помогли сборной России завоевать первую победу на Олимпиаде

Сегодня в Пекине стартовали XXIV Зимние Олимпийские игры. Женская хоккейная сборная страны уже провела первый матч на турнире. Российские девушки обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В матче отличилась Анна Шибанова, которая выступает за уфимскую «Агидель». Завтра в борьбу за медали вступит представитель республики Эдуард Латыпов. Он побежит в составе смешанной эстафеты у биатлонистов. У шорт-трекистов пройдут предварительные соревнования на дистанции 1000 метров. В этом виде спорта регион представляет уфимец Семен Елистратов. Кто еще из башкирских атлетов выступит на играх в Пекине?
7 хоккеисток уфимской «Агидели» в составе сборной. Это наибольшее представительство игроков от клуба в национальной команде. Например, для Ольги Сосиной это четвертая Олимпиада в карьере. Спортсменка уверена: побороться за медали Игр им под силу. Первая победа у россиянок уже есть. Следующую игру девушки проведут против сборной США.
Россияне – одни из фаворитов мужского хоккейного турнира, уверены специалисты. В составе нашей сборной пусть и запасные два игрока «Салавата Юлаева». Это Нападающий Александр Кадейкин и защитник Шакир Мухамадуллин.
В случае попадания в основной состав сборной Шакир Мухамадуллин станет четвертым по счету воспитанником спортшколы «Салават Юлаев», который сыграет на Олимпиаде.
Башкортостан лидирует по численности спортсменов среди олимпийских команд ПФО. В Пекин отправились 15 атлетов, трое из которых – запасные.
Эдуард Латыпов сегодня является бесспорным лидером сборной России по биатлону. Уже точно известно, что спортсмен выступит в составе смешанной эстафеты, которая состоится 5 февраля. Антон Бабиков ждет решения тренерского штаба. Его могут вызвать в расположение команды в любой момент.
Также за медали Олимпийских игр поборются Семен Елистратов в шорт-треке, в бобслее – Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных, в скелетоне – Александр Третьяков. А также воспитанники башкирского спорта, ныне выступающие за соседние регионы, – это сноубордистка Милена Быкова, хоккеистка Диана Фархутдинова и конькобежец Руслан Захаров.
Жители республики активно поддерживают атлетов. В сети запустили эстафету в поддержку олимпийцев. В ней уже приняли участие министр спорта Руслан Хабибов, тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Михаил Васильев, хоккеистки уфимской «Агидели», а также многократная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко. Все они ждут от башкирских олимпийцев побед и успешного выступления.