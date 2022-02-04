Хоккеистки из Башкирии помогли сборной России завоевать первую победу на Олимпиаде

С этой обстановкой все команды были собраны в последние минуты, и до сих пор не все команды собраны. О перспективах нашей сборной говорить можно после предварительного этапа, который будет нелегким.

Рамиль Юлдашев, директор спортшколы им. М. Азаматова по хоккею