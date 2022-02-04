Хоккейный клуб «Уфа» отметил четырехлетие

ХК «Уфа» отметил свой день рождения. Клубу исполнилось 4 года. Он был основан в 2018 году энтузиастами из числа воспитанников «Салавата Юлаева».
Хоккейный клуб «Уфа» на данный момент – единственный в республике, где осуществляется обучение детей по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».
Юные хоккеисты получили сладкий подарок после открытой тренировки. Сейчас воспитанники клуба «Уфа» принимают участие в большом количестве турниров. Недавно одна из команд стала победителем городского этапа турнира «Золотая шайба».