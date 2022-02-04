Хоккейный клуб «Уфа» отметил четырехлетие

ХК «Уфа» отметил свой день рождения. Клубу исполнилось 4 года. Он был основан в 2018 году энтузиастами из числа воспитанников «Салавата Юлаева».

Хоккейный клуб «Уфа» на данный момент – единственный в республике, где осуществляется обучение детей по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

Пандемия, конечно, вносит свои коррективы. Решили в этом году сделать открытую тренировку для всех желающих, посмотреть и преподнести подарок. Специальный торт, изготовленный для нашего клуба.

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»
Фото №1 - Хоккейный клуб «Уфа» отметил четырехлетие

Юные хоккеисты получили сладкий подарок после открытой тренировки. Сейчас воспитанники клуба «Уфа» принимают участие в большом количестве турниров. Недавно одна из команд стала победителем городского этапа турнира «Золотая шайба».

Нашему родному клубу мы желаем процветания и успехов, чтобы каждый ребенок смог развиться и показать все свои наилучшие качества.

Сергей Кашафутдинов
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