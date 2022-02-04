Хоккейный клуб «Уфа» отметил четырехлетие

Пандемия, конечно, вносит свои коррективы. Решили в этом году сделать открытую тренировку для всех желающих, посмотреть и преподнести подарок. Специальный торт, изготовленный для нашего клуба.

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»