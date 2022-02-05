В Башкирии ночью загорелся сельский дом, найдено тело мужчины

В Башкирии во втором часу ночи с 4 на 5 февраля произошел пожар в жилом доме. Сообщение в МЧС поступило в 1:13 из села Табынское в Гафурийском районе республики.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, в числе которых были не только сотрудники МЧС, но и местной добровольной пожарной команды, горел кирпичный дом. Горение удалось ликвидировать только в 2:20 ночи.

Во время тушения пожара было найдено тело мужчины 1962 года рождения. Причины происшествия неизвестны, на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.