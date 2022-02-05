В Башкирии молодой водитель насмерть сбил пешехода на дороге между селами

В Башкирии ночью, приблизительно в 22:30, произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой водитель насмерть сбил пешехода.

По сообщению пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в Бураевском районе автомобиль Kia Sorento двигался по направлению из села Тепляки в сторону Бураево. За рулем иномарки находился 25-летний мужчина. Он допустил наезд на 58-летнего пешехода.

Пешеход скончался до того, как на место прибыла скорая помощь. В ГИБДД отметили, что на пешеходе не было светоотражающих элементов. Ведется разбирательство.