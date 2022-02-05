В Уфе на очистку улиц вышли 12 шнекотороторов

В Уфе к уборке снега с городских улиц привлекли 12 шнекотороторов. Прежде, чем они вышли на дороге, по ним прошла коммунальная спецтехника, которая сметает снег с проезжих частей к обочинам. Образовавшиеся снежные валы уже убрали шнекотороторы.
Техника работала в ночь на 4 февраля, а также в течение всего следующего дня, сообщили в городской мэрии.
Сейчас в городе имеется несколько таких шнекотороторов на базе «Урала», «ЗИЛа», тракторов МТЗ. Именно по городу ходят последние, остальные задействованы на магистральных улицах.
В мэрии также просят горожан и гостей башкирской столицы отнестись с пониманием к выполняемым работам и убирать свои автомобили с обочин.
Фото: пресс-служба администрации Уфы