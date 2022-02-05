В Уфе на очистку улиц вышли 12 шнекотороторов

Ротор работает по принципу центробежного насоса – шнек передает измельченный снег в ротор, затем через направляющее устройство снег выбрасывается из шнекоротора. С помощью этой техники снежные массы, даже уплотненные, можно или перемещать дальше от проезжей части – отбрасывать, где нет тротуаров, зданий, сооружений или использовать для загрузки снега в самосвалы, чтобы его вывезти.

Пресс-служба администрации Уфы