В Уфе на очистку улиц вышли 12 шнекотороторов

В Уфе к уборке снега с городских улиц привлекли 12 шнекотороторов. Прежде, чем они вышли на дороге, по ним прошла коммунальная спецтехника, которая сметает снег с проезжих частей к обочинам. Образовавшиеся снежные валы уже убрали шнекотороторы.

Фото №1 - В Уфе на очистку улиц вышли 12 шнекотороторов

Техника работала в ночь на 4 февраля, а также в течение всего следующего дня, сообщили в городской мэрии.

Ротор работает по принципу центробежного насоса – шнек передает измельченный снег в ротор, затем через направляющее устройство снег выбрасывается из шнекоротора. С помощью этой техники снежные массы, даже уплотненные, можно или перемещать дальше от проезжей части – отбрасывать, где нет тротуаров, зданий, сооружений или использовать для загрузки снега в самосвалы, чтобы его вывезти.

Пресс-служба администрации Уфы

Сейчас в городе имеется несколько таких шнекотороторов на базе «Урала», «ЗИЛа», тракторов МТЗ. Именно по городу ходят последние, остальные задействованы на магистральных улицах.

В мэрии также просят горожан и гостей башкирской столицы отнестись с пониманием к выполняемым работам и убирать свои автомобили с обочин.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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