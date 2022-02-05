Автомобилистам Башкирии рассказали, как перевести авто на «голубое топливо»

Башкирия на данный момент, как и Ростовская область, занимает первое место в стране по численности АГНКС – автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Сейчас в регионе таких станций 41. Заправиться на них можно природным газом.

Многие видят, как дорожает бензин. По несколько раз в год цены меняются, и не в лучшую сторону. Если же заправлять авто метаном, то можно существенно сэкономить. Один кубический метр газа обойдется в 20 рублей 88 копеек. При этом метан расходуется так же, как и бензин.

Чтобы перевести автомобиль на метан, придется его переоборудовать, чем и занимается компания «Газпром газомоторное топливо». Сегодня на территории Башкирии можно найти 19 таких сервисных центров.

Метан – это привычный для нас всех газ, на котором мы дома готовим еду, сжатый до более высокого давления – 200 атмосфер – метан успешно заменяет бензин. И если вы решили сменить вид топлива вашего автомобиля, это будет полноценное замещение. При этом бензиновый бак не убирается – если в пути вдруг закончился метан, можно, не останавливаясь, продолжить движение на бензине. В легковом автомобиле дополнительный баллон устанавливается в багажник, в грузовике – более сложная система. Артем Баталов, представитель компании «Газпром газомоторное топливо»

Что касается цены, то, чтобы переоборудовать легковой автомобиль, нужно примерно 70 000 рублей. Но в Башкирии уже три года работает программа субсидирования – ориентировочно до 36 500 рублей для такого же легкового авто. Скидку физическому лицу дает сервисный центр. Документы нужны будут для компенсации затрат. Подробно об этом можно узнать на сайте Минтранса Башкирии.

Клиенты «Газпром газомоторное топливо» через партнерскую сеть получают топливную карту «EcoGas – экономия для вас!+», капитал которой составляет 27 000 рублей. По этой карте автомобилисты могут оплатить до половины стоимости за каждую заправку.

Уже два года, как переоборудовал свою машину на метан. Экономию почувствовал существенную – окупил затраты в несколько раз. Очень доволен. Алексей Сутягин, клиент «Газпром газомоторное топливо»

Начиная с 2016 года в республике на метан перевели автовладельцы 2 200 транспортных средств. Причем эта динамика только растет каждый год. За один только 2021 год на метан было переведено 927 авто.

Чем же так хорош метан? Во-первых, метан – это безопасный вид топлива. Он многократно легче воздуха, и при ДТП выветривается. Баллоны для газа выдерживают высокое давление. Они проходят несколько уровней проверки перед использованием, в том числе процесс падения с высоты.

Во-вторых, метан куда более экологичный, чем бензин. Выбросы в атмосферный воздух ниже бензиновых в 10 раз.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщал, что в 2022 году будут установлены еще минимум 10 АГНКС.

То есть мы создаем удобную для автомобилистов инфраструктуру, чтобы можно было заправиться в любой точке нашей республики. Пока еще мы в начале этого пути, для Башкортостана АГНКС нужно несколько сотен, по крайней мере. Радий Хабиров, Глава РБ

Эта работа также сопровождается и переводом техники на газовое топливо. И сейчас для «Башкиравтодора», «Башавтотранса», а также коммунальных служб в муниципалитетах намерены закупать больше техники именно на газовом топливе, а не на бензиновом.