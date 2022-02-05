В России за сутки госпитализировали 18 032 пациентов с коронавирусом

В России продолжает расти общее количество всех зарегистрированных на территории страны фактов коронавируса. За сутки в России заболели 177 282 человек. Это при том, что еще в начале января число выявляемых случаев в сутки не превышало 20 тысяч.

По официальным данным, в России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18 032 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 12 630 047 фактов болезни.