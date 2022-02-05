В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 1845 граждан

За последние сутки в Башкирии подтвердили заболевание у 1845 человек. В общей сложности в Башкирии было зарегистрировано 139 280 случаев коронавируса.

По данным на 5 февраля 2022 года, в республике от коронавируса скончалось 4 827 пациентов, в том числе за сутки не стало 19 человек. Выписано по выздоровлению на сегодня 626 пациентов, из них за сутки были выписаны в связи с завершением лечения 123 926 пациентов.