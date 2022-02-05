В Башкирии задержали злоумышленника, из-за которого эвакуировали торговый центр

В Башкирии сотрудниками МВД во взаимодействии с УФСБ был задержан гражданин, из-за которого в Стерлитамаке эвакуировали один из торговых центров. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье УК РФ.

В полицию поступило сообщение, что в торговом центре, расположенном на территории Стерлитамака, может быть некий опасный объект. Посетителей ТЦ эвакуировали, на место направили следственно-оперативную группу, а также кинологов со служебными собаками. По результатам осмотра места ничего не было обнаружено.

Полицейским и сотрудникам УФСБ по Башкирии удалось установить гражданина, который совершил звонок и озвучил заведомо ложное сообщение.