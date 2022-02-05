В Башкирии пожар в доме унес жизни двоих мужчин

В Башкирии ближе к 9 часам утра в селе Васильевка Мелеузовского района произошел пожар. Загорелся бревенчатый дом размерами 5х8 метров.
В общей сложности пламя повредило домашнее имущество на площади 8 квадратных метров. Пожарные в ходе разбора конструкций только в 12:19 смогли найти тело погибшего. А вскоре было обнаружено и тело второй жертвы пожара.
Оба погибших – мужчины 1961 и 1967 годов рождения. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, которым предстоит выяснить причины трагедии.
Фото: МЧС по РБ