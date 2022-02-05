В России запустили информационный проект для водителей – «Дорожные ловушки»

Для водителей запущен информационный проект «Дорожные ловушки» на всероссийском уровне. Он поможет водителям выявить на дорогах определенные участки. В ГИБДД РБ рассказали подробности.

Организаторами проекта стало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, а также Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор».

Чтобы сообщить о проблемных участках, водитель может заполнить форму на главной странице сайта ОП РФ. Обращения будут рассматриваться комиссией ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, чтобы установить те места на дорогах, на которых нарушения ПДД встречаются наиболее часто.