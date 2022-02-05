Житель Уфы планировал купить автомобиль и потерял полмиллиона рублей

С заявлением к правоохранителям обратился 32-летний местный житель. Он планировал приобрести автомобиль и заглянул на сайт бесплатных объявлений, где нашлось именно то, что желал потерпевший. Даже цена оказалась приемлемой.

Мужчина связался с продавцом, тот сказал, что на авто довольно большой спрос. Потерпевшего он попросил внести залог, если тот точно будет покупать транспортное средство. В МВД по Башкирии рассказали, что потерпевший в итоге перешел по отправленной ему ссылке, ввел данные банковской карты. А после этого с его карты было списано 505 тысяч рублей. Свой аккаунт продавец тут же удалил.