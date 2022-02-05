В Уфе мужчина совершил кражу в комиссионном магазине

Установлено, что мужчина пришел в комиссионный магазин, чтобы выкупить свой телефон. Когда сотрудник магазина отвлекся, клиент совершил кражу смартфона прямо со стойки продавца. Прежде чем похитить гаджет, он убедился, что за ним никто не наблюдают, однако забыл про камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Пресс-служба МВД по Уфе