В Уфе мужчина совершил кражу в комиссионном магазине

В Уфе на территории Орджоникидзевского района была совершена кража в помещении комиссионного магазина. Мужчина пришел выкупить свой телефон, но решил забрать его, думая, что никто этого не видит. Но про камеры он забыл.

Фото №1 - В Уфе мужчина совершил кражу в комиссионном магазине

Сообщение о преступлении поступило в полицию. Работник комиссионного магазина рассказал, что телефон был украден с прилавка, размер ущерба составил приблизительно три тысячи рублей.

Установлено, что мужчина пришел в комиссионный магазин, чтобы выкупить свой телефон. Когда сотрудник магазина отвлекся, клиент совершил кражу смартфона прямо  со стойки продавца. Прежде чем похитить гаджет, он убедился, что за ним никто не наблюдают, однако забыл про камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Пресс-служба МВД по Уфе

Вскоре злоумышленника нашли. Это был 33-летний житель Уфы, который ранее уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело.

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