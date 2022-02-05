В Уфе мужчина совершил кражу в комиссионном магазине

В Уфе на территории Орджоникидзевского района была совершена кража в помещении комиссионного магазина. Мужчина пришел выкупить свой телефон, но решил забрать его, думая, что никто этого не видит. Но про камеры он забыл.
Сообщение о преступлении поступило в полицию. Работник комиссионного магазина рассказал, что телефон был украден с прилавка, размер ущерба составил приблизительно три тысячи рублей.
Вскоре злоумышленника нашли. Это был 33-летний житель Уфы, который ранее уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело.