Прокуратура Уфы потребовала уничтожить 1 500 единиц оборудования из игровых клубов

В Уфе сотрудники полиции изъяли 1 500 единиц игрового оборудования из различных игровых клубов. При этом владельцы этих заведений не были установлены. Прокуратура организовала по данному факту проверку.

Фото №1 - Прокуратура Уфы потребовала уничтожить 1 500 единиц оборудования из игровых клубов

В надзорном ведомстве пояснили, что вещь, которая не имеет собственника, либо этот собственник неизвестен, либо если он отказался от права собственности, становится бесхозной. Так гласит Гражданский кодекс России.

Поскольку до настоящего времени никто не заявил о своих правах на изъятое оборудование, в рамках полномочий по защите интересов государства и общества прокурор г. Уфы обратился в суд с требованием признать изъятое игровое оборудование бесхозяйным и обратить его в собственность государства для последующего уничтожения.

Пресс-служба прокуратуры РБ

Суд удовлетворил требования, а следом игровое оборудование было уничтожено специализированной организацией.

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