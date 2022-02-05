Прокуратура Уфы потребовала уничтожить 1 500 единиц оборудования из игровых клубов

В Уфе сотрудники полиции изъяли 1 500 единиц игрового оборудования из различных игровых клубов. При этом владельцы этих заведений не были установлены. Прокуратура организовала по данному факту проверку.
В надзорном ведомстве пояснили, что вещь, которая не имеет собственника, либо этот собственник неизвестен, либо если он отказался от права собственности, становится бесхозной. Так гласит Гражданский кодекс России.
Суд удовлетворил требования, а следом игровое оборудование было уничтожено специализированной организацией.