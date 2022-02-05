Прокуратура Уфы потребовала уничтожить 1 500 единиц оборудования из игровых клубов

Поскольку до настоящего времени никто не заявил о своих правах на изъятое оборудование, в рамках полномочий по защите интересов государства и общества прокурор г. Уфы обратился в суд с требованием признать изъятое игровое оборудование бесхозяйным и обратить его в собственность государства для последующего уничтожения.

Пресс-служба прокуратуры РБ