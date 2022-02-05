В Башкирии МЧС проводит рейды в образовательных и социальных учреждениях

В Башкирии сотрудниками МЧС проводятся профилактические рейды в образовательных, а также социальных учреждениях. На днях очередную проверку проходил Кумертауский психоневрологический интернат.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности при осмотре уделялось внимание работоспособности пожарной сигнализации и оповещения, содержанию путей, предназначенных для эвакуации, наличию первичных средств защиты дыхательных путей и глаз. Также проверено, как исполняются мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности.

В ходе рейда сотрудники МЧС напомнили также, как нужно вести себя при возникновении пожара, как пользоваться разными видами огнетушителей и как пользоваться индивидуальными средствами защиты.