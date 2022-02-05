Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

Он хотел быть похожим на Максима Чудова, тоже стать биатлонистом. Ради этого Эдуард Латыпов уговорил семью перевезти его в Уфу, чтобы заниматься в башкирской школе биатлона. С тех пор прошел путь от капитана юниорской сборной России и побед на первенстве страны до своей первой олимпийской награды.

Он не успевает принимать поздравления. Звонят друзья со всех регионов. Валерий Мишингин – первый тренер Эдуарда Латыпова. Он взял его к себе в группу, когда тот только приехал в Уфу из Камышлов. Тогда Латыпов совсем не умел стрелять, зато неплохо катался на лыжах. Но уже мечтал стать биатлонистом как Максим Чудов. Решение переехать в наш регион было связано с тем, что уже тогда имена башкирских биатлонистов гремели на весь мир. Свои медали на международных стартах и Олимпийских играх завоевали Галина Куклева, Павел Муслимов, Максим Чудов и Ольга Вилухина.

Приехал с родителями. Вышел парень, покатался. Мне очень понравилось, я решил записать его к себе в секцию. Валерий Мишингин, заслуженный тренер России, тренер Эдуарда Латыпова

Впервые Эдуард Латыпов заявил о себе на юношеском уровне, став победителем первенства России. По юниорам выиграл два золота чемпионата мира в Раубичах. Был капитаном сборной России до 2021 года.

Такие плотные результаты, за каждую секунду надо бороться. Домашние трибуны – это совсем другое. Эдуард Латыпов, мастер спорта России международного класса по биатлону

Он мечтал об этой медали с детства. Готовиться к своим первым Олимпийским играм Латыпов начал с момента попадания в основную команду России. Первое золото биатлонист принес тоже в смешанной эстафете на Кубке мира в Оберхофе в прошлом году. В этом сезоне Эдуард стал одним из лидеров сборной России по биатлону. Он завоевал четыре медали: две бронзы в эстафетах В Эстерсунде и Хохфильцене, а также два серебра в спринте и в пасьюте в Анси. Продолжить начатое не удалось из-за положительного теста на коронавирус. И хотя болезнь протекала бессимптомно, биатлониста отправили на двухнедельный карантин. Тогда за него переживали не только друзья по сборной, но и соперники из других команд.

Он закрытый в комнате сидит. Бабиков переговорил с Лессером. Лессер привез ему велосипед. Теперь он крутит его. Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону