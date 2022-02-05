В Уфе прошел хоккейный матч, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Уфе прошел хоккейный матч 50+. На льду сошлись команды участников войны в Афганистане и ветеранов спорта. Традиционный турнир был посвящен предстоящей 33-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Небольшой, но знаковый подарок сопернику. Настрой обеих команд хоть и дружественный, но дух соперничества никто не отменял. И уже буквально через минуту закипели страсти на льду.

33 года назад все «Шурави» были юными солдатами, державшими в руках автомат. Теперь уже это седые ветераны войны, многие – на пенсии. Но вот боевого характера они не растеряли и по-прежнему в форме.

А вот за «Локомотив» выступал самый возрастной игрок матча. В свои 69 Борис Кит нисколько не боялся вступать в единоборство с более молодыми соперниками. Все-таки трус не играет в хоккей. Этот вид спорта Борис Пантелеевич считает залогом здоровья.

Турнир в канун памятной даты вывода советских войск из Афганистана – традиционный в Демском районе. И ежегодно на площадке он собирает возрастных любителей хоккея