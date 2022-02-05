Джефф Монсон открыл еще одну школу по джиу-джитсу и грэпплингу в Уфе

Чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон открыл ещё одну школу по джиу-джитсу и грэпплингу в Уфе. Она расположилась на улице Айской. Занятия здесь будут проходить три раза в неделю.
Это уже вторая коммерческая школа у Монсона в столице Башкортостана. Кроме того, Джефф открыл 21 филиал в спортивных школах Уфы и республики, где дети занимаются бесплатно.
Год назад Монсон открыл свою школу единоборств в Черниковке, а сейчас продолжает расширяться. На первой тренировке Джефф провёл мастер-класс для всех желающих, показал несколько приёмов, которые за ним повторили спортсмены. Многократный чемпион мира по джиу-джитсу подсказывал участникам мастер-класса и разбирал их ошибки.