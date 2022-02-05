Джефф Монсон открыл еще одну школу по джиу-джитсу и грэпплингу в Уфе

Чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон открыл ещё одну школу по джиу-джитсу и грэпплингу в Уфе. Она расположилась на улице Айской. Занятия здесь будут проходить три раза в неделю.

Это уже вторая коммерческая школа у Монсона в столице Башкортостана. Кроме того, Джефф открыл 21 филиал в спортивных школах Уфы и республики, где дети занимаются бесплатно. 

Сейчас многие смотрят ЮФС, «Беллатор». Наши виды спорта становятся всё популярнее. Для детей очень важно, что у них появляются дополнительные увлечения в жизни, в том числе спорт.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил

Год назад Монсон открыл свою школу единоборств в Черниковке, а сейчас продолжает расширяться. На первой тренировке Джефф провёл мастер-класс для всех желающих, показал несколько приёмов, которые за ним повторили спортсмены. Многократный чемпион мира по джиу-джитсу подсказывал участникам мастер-класса и разбирал их ошибки. 

Фото №1 - Джефф Монсон открыл еще одну школу по джиу-джитсу и грэпплингу в Уфе

Я занимаюсь единоборствами три года, мне очень нравится. Я рад, что нашел Джеффа, с которым можно заниматься. Два приёма узнал новых интересных, надо будет применить на соревнованиях.

Степан Артомонов

Для нашего фитнес-клуба это очень важное событие. В плане привлечения клиентов и развития спорта. Здесь большая доля подростков и детей, это очень важно.

Николай Демуцкий, управляющий фитнес-клубом B-Gym
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