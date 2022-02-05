Джефф Монсон открыл еще одну школу по джиу-джитсу и грэпплингу в Уфе

Сейчас многие смотрят ЮФС, «Беллатор». Наши виды спорта становятся всё популярнее. Для детей очень важно, что у них появляются дополнительные увлечения в жизни, в том числе спорт.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил