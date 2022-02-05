В Уфе жильцы аварийного дома получили новые квартиры

В Уфе жильцы печально известного аварийного дома получили новые квартиры. Речь о 72 семьях, проживающих по адресу: Уфимское шоссе, 4. Все последние годы люди жили в многоэтажке, которая в буквальном смысле трещала по швам.
Чтобы не создавать столпотворения возле лифтов, будущие жильцы от нетерпения решили подняться на свои этажи по лестнице. Плутая в лабиринтах новостройки, они то и дело вспоминают, что их путь к новоселью был куда извилистее.
Квартиры – в чистовой отделке. Достаточно завести мебель и технику, и можно жить. Новая трешка семьи Мавлютовых на несколько квадратных метров больше прежней. В ней, к слову, два санузла. Ну а Марию Полунину больше порадовало местоположение: квартира в центре, 14 этаж. Буквально по соседству живут дети.
Но самое главное совсем не это. Женщина уже определила комнату для внучки, которую без лишних опасений может приглашать к себе в гости.
Вопрос расселения жильцы дома №4 по ул. Уфимское шоссе ставили последние лет 10. Жить в их доме уже давно было небезопасно. Аварийным дом признавали постепенно: поначалу только первую половину в 2015-м. Спустя три года – оставшуюся часть.
Многострадальная история дома №4 по началась еще в середине 70-х, когда его ввели в эксплуатацию. Спустя пять лет начали появляться первые трещины. Строители пытались исправить ситуацию, заливали фундамент, устанавливали металлические стяжки, но не помогло. На сегодня вся первая половина дома сплошь в трещинах.
Причиной неравномерной усадки основания стали карстовые пустоты, находящиеся под фундаментом. Жителей наиболее пострадавших первого и второго подъездов первоначально расселили во временное жилье, а в конце 2017-го им предоставили уже постоянное, в новом доме микрорайона Глумилино. И вот теперь очередь дошла до собственников оставшихся третьего и четвертого подъездов.
Примечательно, что вопрос расселения городская администрация отработала с коммерческим застройщиком. Муниципалитет выкупил 72 квартиры по ценам, ниже рыночных. Этот опыт чиновники намерены применять и дальше.
Решить проблему аварийного жилья полностью невозможно. С учетом того, что срок службы дома составляет не менее 50 лет, ежегодно в список на расселение попадают новые адреса. Что касается дома по Уфимскому шоссе, то его до конца этого года планируют снести. Власти не исключают, что на его месте может появиться сквер.