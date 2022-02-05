В Уфе жильцы аварийного дома получили новые квартиры

В Уфе жильцы печально известного аварийного дома получили новые квартиры. Речь о 72 семьях, проживающих по адресу: Уфимское шоссе, 4. Все последние годы люди жили в многоэтажке, которая в буквальном смысле трещала по швам.

Чтобы не создавать столпотворения возле лифтов, будущие жильцы от нетерпения решили подняться на свои этажи по лестнице. Плутая в лабиринтах новостройки, они то и дело вспоминают, что их путь к новоселью был куда извилистее.

Квартиры – в чистовой отделке. Достаточно завести мебель и технику, и можно жить. Новая трешка семьи Мавлютовых на несколько квадратных метров больше прежней. В ней, к слову, два санузла. Ну а Марию Полунину больше порадовало местоположение: квартира в центре, 14 этаж. Буквально по соседству живут дети.

Но самое главное совсем не это. Женщина уже определила комнату для внучки, которую без лишних опасений может приглашать к себе в гости.

Даже в квартире у нас, где спальня нахолодится, уже рамы перестали открываться. Все было заблокировано, окна невозможно было чистить. Мария Полунина, жительница дома №4 по ул. Уфимское шоссе

Вопрос расселения жильцы дома №4 по ул. Уфимское шоссе ставили последние лет 10. Жить в их доме уже давно было небезопасно. Аварийным дом признавали постепенно: поначалу только первую половину в 2015-м. Спустя три года – оставшуюся часть.

Многострадальная история дома №4 по началась еще в середине 70-х, когда его ввели в эксплуатацию. Спустя пять лет начали появляться первые трещины. Строители пытались исправить ситуацию, заливали фундамент, устанавливали металлические стяжки, но не помогло. На сегодня вся первая половина дома сплошь в трещинах.

Причиной неравномерной усадки основания стали карстовые пустоты, находящиеся под фундаментом. Жителей наиболее пострадавших первого и второго подъездов первоначально расселили во временное жилье, а в конце 2017-го им предоставили уже постоянное, в новом доме микрорайона Глумилино. И вот теперь очередь дошла до собственников оставшихся третьего и четвертого подъездов.

На порядок выше дом. Они очень благодарны. И мы благодарим правительство республики за поддержку, за сопровождение данного проекта, ну и, конечно, все поставленные задачи перед городом мы сделаем. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Примечательно, что вопрос расселения городская администрация отработала с коммерческим застройщиком. Муниципалитет выкупил 72 квартиры по ценам, ниже рыночных. Этот опыт чиновники намерены применять и дальше.

Запускается в этом году новая федеральная программа, по ней более половины средств будет направлено на расселение жителей Уфы. Это двухэтажные бараки в Затоне, Черниковке. Также мы запускаем программу по комплексному развитию территорий, где непосредственно в расселении аварийного жилья выступают сами застройщики. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан