В Уфе родители детей с диабетом выступили против замены проверенного инсулина

Жизни детей, которые страдают сахарным диабетом, под угрозой. Так считают их родители. Некоторые из них вышли на одиночные пикеты к Дому правительства и Минздраву Башкортостана. Причина – замена импортного инсулина на отечественный препарат.

Выйти с плакатом к Дому правительства уфимца Андрея Яворского вынудил страх за жизнь сына, который страдает от сахарного диабета первого типа. По решению врачебной комиссии ему был выписан льготный рецепт, по которому мальчик получал инсулин «НовоРапид», но с ноября жизненно необходимый препарат пропал с полок аптек. Минздрав перестал проводить закупки. Вместо этого диабетикам был предложен отечественный аналог.

Сейчас Минздрав в одностороннем порядке аннулирует решение врачебных комиссий и собирается переводить наших детей на биосимиляры. Андрей Яворский

Молекулы основного вещества этого препарата схожи с импортным аналогом, но не подобны. Исследования проводились только на взрослых, на детях его еще не испытывали. Однако инсулин начали выдавать. На одиночный пикет у Минздрава республики вышла мать десятилетней девочки, которая тоже страдает сахарным диабетом первого типа.

Нас без спроса переводят. Это не обсуждаются. Почему дети должны рисковать своей компенсацией? Айсылу Кунафина

Компенсация – это поддержка уровня сахара в крови в показателях, близких к нормальным. Если запустить процесс, организм разрушается. Ирен всего полтора года, у нее тоже диабет. У девочки осталась последняя коробка импортного инсулина. В препарате, который ранее получал ребенок, есть необходимый ей никотинамид. В предлагаемом аналоге – нет.

Ситуация такая, что его нет в аптеках. Мы не можем купить даже за деньги. Луиза Джагацпанян

В Минздраве говорят, что закупка препарата проводится через аукцион, при размещении торгов указывать определенное название инсулина запрещено. И так получилось, что в ходе торгов лидируют производители отечественных биостимуляторов.

Победитель поставляет лекарственный препарат к нам, который мы предоставляем льготной категории граждан. На данный момент инсулин есть, он закупается. Льготной категории граждан он раздается по графику. Софья Алешина, руководитель пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан