В Уфе двухлетняя малышка нуждается в дорогостоящем исследовании

В Уфе собирают средства на генетические исследования для двухлетней девочки из Уфы. Необходимая сумма – 170 тысяч рублей. Сборы проводит «Русфонд». Ева Туйчиева родилась недоношенной, ее вес был меньше полутора килограммов. Как надеются родители и врачи, результаты исследования помогут выстроить лечение таким образом, чтобы жизнь малышки стала полноценной.

Двухлетняя Ева с трудом стоит на ногах. Ей больно. У нее детский церебральный паралич. Малышка родилась недоношенной, ее вес составлял меньше полутора килограммов. И в первые дни девочке одевали штаны от куклы – обычная одежда для новорожденных ей была велика.

Это мы шили изначально для куклы. Но потом у нас родилась Ева весом 1450 на 31 неделе. Когда она родилась, они даже были ей велики. Регина Туйчиева, мама Евы

С первых дней жизни Ева настоящий боец. После двух месяцев в реанимации 17-й больницы Уфы ее выписали. Родители постоянно водят девочку на реабилитацию и видят, как их дочь делает успехи.

Да мы ходим на массаж очень часто: десять дней ходим, десять – отдыхаем. У нас есть большой рывок: она изначально только по-пластунски ползала, после массажа она начала ходить на четвереньках, сейчас она может подойти к стене и встать на ножки сама, но самостоятельно стоять не может. Регина Туйчиева, мама Евы

Чтобы понять, как помочь Еве дальше, необходимы генетические исследования. Они стоят 170 тысяч рублей. Результаты исследования помогут выстроить лечение, после которого, как надеются врачи, девочка сможет ходить. Сборы денег проводить «Русфонд».

В фонд обратились родители Евы Туйчиевой. У девочки несколько неподтвержденных диагнозов. Для постановки правильного диагноза, а соответственно, назначения адекватного лечения, необходима серия генетических обследований, которые, к сожалению, не оплачиваются государством. Несколько дней назад мы открыли сбор для Евы. Динара Нажипова, руководитель башкирского бюро «Русфонда»

Помочь Еве можно несколькими способами: отправить SMS на номер 5542 со словом ДЕТИ на кириллице или латинскими буквами. Стоимость сообщения 75 рублей. Также можно зайти на сайт «Русфонда», выбрать переводы онлайн, распечатать реквизиты и с их помощью в банке оплатить самостоятельно. Главное указать, что получатель перевода – Ева Туйчиева. Родители уверены, что их дочь справится со сложностями и у нее будет полноценная жизнь.