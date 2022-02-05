В Уфе стартовали сельскохозяйственные ярмарки

Жителям столицы предложен богатый выбор мяса, хлебобулочных изделий, молочной продукции, мёда и ягод. Ярмарки развернули в трех точках города: по улице Правды в Демском районе, а также на площадях перед Дворцом молодежи и Дворцом спорта.
Возле Дворца спорта расположились прилавки более 40 фермеров со всей республики. На ярмарках ведется ветеринарный контроль. В частности, продажа мяса разрешена только при наличии санитарных сертификатов – специальных справок с QR-кодом, которые подтверждают безопасность продукции.