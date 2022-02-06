В Башкирии перевернулся автобус с группой туристов

В Башкирии перевернулся автобус с группой туристов из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Инцидент зафиксирован 5 февраля около шести часов вечера на автодороге Белорецк-Отнурок. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на заснеженной дороге и допустил съезд в кювет. В момент аварии в салоне находилось 19 туристов. Детей в автобусе не было.

К счастью, в аварии нет пострадавших и погибших. Около девяти часов вечера туристы отправились в Челябинск с автовокзала в Белорецке.