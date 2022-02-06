Школы ещё одного города в Башкирии переходят на дистанционное обучение

Школы Давлеканово переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщил муниципальный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Стало известно, что все учебные учреждения города уйдут на дистанционку с 7 по 13 февраля. Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за гриппа и ОРВИ.
На карантин также уйдут школы в деревне Романовка и селе Ленинский. Напомним, при выявлении зараженного коронавирусом среди учащихся или учителей класс уходит на семидневный карантин.