Школы ещё одного города в Башкирии переходят на дистанционное обучение

Школы Давлеканово переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщил муниципальный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стало известно, что все учебные учреждения города уйдут на дистанционку с 7 по 13 февраля. Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за гриппа и ОРВИ.