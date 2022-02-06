В Башкирии за сутки выявили почти 2 тысячи заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

В Башкирии за последние сутки выявили 1994 человека с коронавирусом (141 274), с выздоровлением выписали 257 пациентов (124 183), скончались – 5 (4832). Госпитализация потребовалась 164 заболевшим.