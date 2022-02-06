В Башкирии за сутки выявили почти 2 тысячи заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
В Башкирии за последние сутки выявили 1994 человека с коронавирусом (141 274), с выздоровлением выписали 257 пациентов (124 183), скончались – 5 (4832). Госпитализация потребовалась 164 заболевшим.
В России за последние сутки выявили 180 071 зараженных коронавирусом (12 810 118), с выздоровлением выписали 59 583 (10 569 271), скончались – 661 (335 414). Госпитализация потребовалась 12 749 зараженным.