Жители Башкирии заразились малярией

В 2021 году в Башкирии были выявлены случи заражения малярией. Среди регионов Приволжского федерального округа в республике зафиксировано самое большое число зараженных это болезнью.

Как сообщает Росздравнадзор, в Башкирии за год выявлено 4 случая заболевания малярией. При этом в 2020 году подобных случаев в регионе выявлено не было. Ведомство не уточняет источник заражения.