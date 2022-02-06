Жители Башкирии обеспокоены качеством воздуха в регионе

Правительство Башкирии и жители Уфы, Уфимского района, Стерлитамака и Салавата обсудили непростую ситуацию с качеством воздуха в регионе.

Жители указанных городов продолжают жаловаться на химический, едкий запах. В социальных сетях зафиксировано более 186 жалоб на качество воздуха. При этом министерство экологии региона отмечает, что в городах фиксировались неблагоприятные метеоусловия. Из-за этого выбросы с предприятий скопились в нижних слоях атмосферы, что и вызвало неприятный химический запах.