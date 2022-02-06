Розничную сеть «Башпотребсоюза» планируют расширить до 1 000 магазинов

Каждый день в мире люди съедают около 9 миллионов буханок хлеба. Конечно, цифра астрономическая. И примерно столько же выпекает один хлебокомбинат в Башкортостане. Правда, на это у него уходит почти полтора года.

Впрочем, кроме них тут выпекают и другие мучные изделия. Ассортимент солидный. Предприятие известно далеко за пределами района, при этом не стоит на месте и постоянно развивается, модернизируя производство.

Это как раз таки одно из направлений сотрудничества с «Башпотребсоюзом». Но дело не стоит только за модернизацией производства. Потребительская кооперация помогает решать целый ряд различных задач.

Кармаскалинский хлебокомбинат – это еще и кондитерские изделия. Выпечка, сладости и печенье на любой вкус. При этом всё это не пылится на прилавках магазинов, а находит своего покупателя.

В этом гастрономе узнать продукцию «Башпотребсоюза» можно по ценникам. Он специально выполнен зеленым цветом и стоит на самом видном месте. Все-таки главная его особенность – это произведено в республике и сделано из качественных и проверенных продуктов.

Чтобы перечислять все продукты, которые делают в потребительских кооперативах Кармаскалинского района, нужна отдельная программа. Ассортимент очень большой. Но самое главное, что производители не собираются останавливаться на достигнутом и наращивают темп производства.

Система потребительской кооперации не просто предпринимательская деятельность в привычном понимании. Это, можно сказать, коллективное производство, переработка, бухгалтерия, управление и реализация.

Сейчас основное направление для развития «Башпотребсоюза» – активизация деятельности в розничной торговле. За два года планируется удвоить показатели. Если сейчас в системе около 600 магазинов, то к 2024 году их планируется увеличить до тысячи. Но это еще не всё. В планах – создание своего бренда с едиными управленческим процессом, чтобы магазины стали более конкурентоспособными.

Но давайте обо всем по порядку. К примеру, колбасный цех. Она тут и копченная и варенная, есть сосиски, есть сардельки. Выбор на любой вкус. И при этом сделано всё из натурального мяса. А вот конвейер с лимонадом. Разливают его тоже здесь на предприятии. Как видно объем очень солидный.

Соседний цех и новое производство. На этот раз соус. Варят и упаковывают его здесь же. Состав – только натуральные продукты от собственников подсобного хозяйства района.

Ну как обойтись без выпечки на хлебокомбинате? Прямо сейчас здесь делают пироги со сладкой начинкой. Кстати, ягоды тоже от местных производителей. Впрочем, как и мука. Здесь практически все сделано из продуктов, которые выращены или произведены в Башкортостане.

Товар нужно еще реализовать, и в Бакалинском районе тоже есть свои магазины для продукции «Башпотребсоюза».

Вместе с председателем правления местного потребительского общества Ольгой Мищенко мы попытаемся разобраться, насколько доступны продукты, представленные в магазинах, которые сотрудничают с предприятиями системы «Башпотребсоюза».

В одном месте можно купить самые популярные продукты. Выбор очень большой. Мы наполняем корзинку с запасом, не отказывая себе не в чем. На кассе узнаем, во сколько нам обошлись покупки. Оказалась, что сумма составила около трех тысяч рублей. Но если обратить внимание, то видно, что продуктов удалось набрать с запасом. Значительно больше, чем на неделю, в основном это мясные товары.

Кстати, система «Башпотребсоюза» – это не только производство и точки сбыты, продукция представлена и в системе общественного питания. Например, в кафе. Одним словом, потребительская кооперация – многоуровневая система, которая с каждым готов увеличивает темпы развития.

То, что потребительская кооперация не стоит на месте, можно понять, глядя на, то как в республике появляются новые предприятия. Одно из них – в Кушнаренквоском районе. Здесь планируется перерабатывать дикоросы (дикорастущие полезные растения), которые используют в пищу или для производства лекарственных средств. Сейчас предприятие еще на стадии ремонта, но этим летом здесь примут первый урожай.

Каждый кабинет будет отвечать за свою часть производства. Это не тот случай, когда дикросы просто собрали, засушили и пустили на реализацию. До этого их нужно обработать и подготовить. Что касается выбора, то в республике достаточно широкий ассортимент разнотравия, чтобы составить конкуренцию соседним регионам.

На сегодняшний день в системе «Башпотребсоюза» работают 127 потребительских обществ и 13000 пайщиков. В Министерстве торговли республики планируют увеличить эти показатели. В первую очередь в этом заинтересованы собственники личных подсобных хозяйств.