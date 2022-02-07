Радий Хабиров о вакцинации школьников: «Никакого принуждения быть не должно»

Никакого принуждения к вакцинации детей от коронавируса быть не должно, решение за родителями, заявил Радий Хабиров. На этой неделе регион получил первые 2800 доз вакцины «Спутник М», которая предназначена для детей и подростков.

В районах вакцина пока имеется, а вот в столице партия уже подошла к концу. Одновременно в Башкирии отмечается рост заражения новой коронавирусной инфекцией, особенно среди школьников. В Уфе в трех больницах уже открыли инфекционные отделения для детей. От ковида их будут лечить в городской больнице № 17, инфекционных центрах на Запотоцкого и в госпитале Уфимского района. Радий Хабиров поручил продолжить информационно-разъяснительную работу среди родителей школьников.