Стоматолог из Башкирии 50 лет изготавливает зубные протезы

50 лет на рабочем месте. Дантист из Чишмов Анатолий Андреевич уже полвека дарит всему району здоровую улыбку. Мужчина изготавливает зубные протезы. Дело уже стало семейным.

За изготовлением протезов Анатолий Андреевич проводит по 8 часов каждый день уже на протяжении 50 лет. В Чишминской поликлинике производят зубные конструкции на весь район. Техником Анатолий Андреевич начал работать, как только вернулся из армии. О его продолжительной и продуктивной карьере говорят и коллеги, всегда упоминая о нем добрым словом.

Как говорит сам Анатолий Андреевич, главную роль в становлении его как специалиста сыграла поддержка семьи. После трудового дня дома его встречает любящая супруга и маленькие внуки.