В Башкирии в сгоревшем доме найдены фрагменты тел

Сегодня, 7 февраля, глубокой ночью поступило сообщение о пожаре в селе Улу-Теляк Иглинского района. Подробности инцидента сообщили в МЧС по Башкирии.

Одноэтажный двухквартирный дом по улице Гафури охватило огнём. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пожар удалось оперативно потушить, но огонь уничтожил домашнее имущество.

На сгоревшей территории были обнаружены фрагменты двух тел. Удалось установить, что в огне погибли 38-летний и 61-летний мужчины. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.