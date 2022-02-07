В Башкирии пациентке выплатят 1 млн рублей за вред, причиненный инъекцией

В суд Нефтекамска обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что сделанная в больнице инъекция негативно сказалась на её здоровье.
Инцидент произошёл в 2019 году. Горожанка обратилась за медицинской помощью, врачи сделали ей внутримышечную инъекцию. После этого женщина почувствовала себя лишь хуже. Ей неоднократно приходилось получать лечение в стационаре, лечебно-профилактических учреждениях. Пациентка перенесла две операции, была вынуждена принимать сильнодействующие лекарства, которые влияют на самочувствие. Женщине не только пришлось долго лечиться, но и потратить на это крупную сумму денег. Также горожанка лишилась источника дохода.
Судмедэксперты установили, что ухудшение состояния было вызвано из-за неправильного выбора места инъекции. С больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей, а также сумма утраченного заработка, расходы, понесенные на лечение и расходы на оплату услуг представителя.