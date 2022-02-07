В Башкирии пациентке выплатят 1 млн рублей за вред, причиненный инъекцией

Инцидент произошёл в 2019 году. Горожанка обратилась за медицинской помощью, врачи сделали ей внутримышечную инъекцию. После этого женщина почувствовала себя лишь хуже. Ей неоднократно приходилось получать лечение в стационаре, лечебно-профилактических учреждениях. Пациентка перенесла две операции, была вынуждена принимать сильнодействующие лекарства, которые влияют на самочувствие. Женщине не только пришлось долго лечиться, но и потратить на это крупную сумму денег. Также горожанка лишилась источника дохода.