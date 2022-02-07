Житель Башкирии заплатит 500 тысяч рублей за угрозу взрыва

В августе 2021 года в Салавате произошёл курьёзный случай. Местный житель обратился в экстренные службы и заявил, что взорвёт весь дом.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил по номеру 112. По указанному адресу тут же прибыли экстренные службы, но взрывчатых устройств, конечно, не нашли.
Местный житель стал фигурантом уголовного дела за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, а также обязал выплатить 565 рублей в счёт возмещения ущерба.