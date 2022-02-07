Жительнице Башкирии выплатят 70 тысяч рублей за травму при падении на лёд

Коммунальная служба Нефтекамска обязана выплатить местной жительнице 70 тысяч рублей за травму при падении на лёд. Такое решение принял городской суд.

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В феврале 2020 года на улице Юбилейной горожанка упала из-за наледи на пешеходной дорожке. Женщина получила травму – ей потребовалась госпитализация. Горожанка уверена, что травмировалась из-за некачественной работы коммунальной службы.

Она обратилась в суд и потребовала выплатить 200 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, который был причинен здоровью из-за недобросовестной уборки, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд установил, что женщина действительно получила травму из-за несвоевременной уборки, однако он не нашёл оснований к тому, что травмы были оценены в 200 тысяч рублей. Суд обязал выплатить пострадавшей лишь компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

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