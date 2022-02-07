Жительнице Башкирии выплатят 70 тысяч рублей за травму при падении на лёд

Она обратилась в суд и потребовала выплатить 200 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, который был причинен здоровью из-за недобросовестной уборки, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд установил, что женщина действительно получила травму из-за несвоевременной уборки, однако он не нашёл оснований к тому, что травмы были оценены в 200 тысяч рублей. Суд обязал выплатить пострадавшей лишь компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.