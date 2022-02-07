В Уфе озвучили приговор убийцам хоккеиста

В августе 2020 года в результате драки в сауне погиб хоккеист Владимир Данилов. У мужчины остались трое детей. Сегодня суд вынес приговор обвиняемым в его гибели.

Напомним, Владимир с друзьями отдыхали в сауне, где приятели столкнулись с другой компанией. Между сторонами завязался конфликт. Словесная перепалка быстро перетекла в драку – Владимира и его приятеля жестоко избили. Вскоре тело хоккеиста обнаружили без признаков жизни, без одежды и личных вещей. Официальной причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца.

Подсудимые Федор Гишян и Раиль Шаймарданов получили за содеянное срок в колонии строгого режима. Гишян отправится туда на 2 года, а Шаймарданов – на 2 года и один месяц. Мужчины с таким приговором не согласны. Они прокомментировали происходящее нашему корреспонденту.