В Башкирии коронавирус выявили у 2100 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

За последние сутки коронавирус выявили у 171 905 человек (12 982 023). С выздоровлением выписали 55 683 пациента (10 624 954), скончались ещё 609 (336 023). Госпитализация потребовалась 10 843 заболевшим.

Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Также ведомство постановило, что если лечение пациента с коронавирусом затянулось более чем на неделю, то для выписки ему не нужен отрицательный тест.