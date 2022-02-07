Радий Хабиров рассказал, каким будет ж/д экспресс между Уфой и Казанью

С национальным колоритом. Радий Хабиров рассказал, каким будет железнодорожный экспресс между Уфой и Казанью. Речь об этом зашла на еженедельном оперативном совещании в правительстве.
Не так давно власти совместно с РЖД анонсировали появление поезда, который соединит столицы двух республик. Как стало известно, его вагоны будут в башкиро-татарских орнаментах. Время следования составит примерно 15 часов. Правда, о сроках начала курсирования говорить пока рано.
На прошлой неделе в регионе уже был запущен новый состав в западном направлении, который соединил Уфу с поселком Приютово Белебеевского района. Радий Хабиров поручил главам двух муниципалитетов проработать вопрос с подъездом автобусов к железнодорожным станциям, чтобы прибывающим людям было удобно дальше разъезжаться по своим населенным пунктам. Не за горами и появление восточного экспресса.