Радий Хабиров рассказал, каким будет ж/д экспресс между Уфой и Казанью

Мы продлим возможности наших составов до Сибая. И, конечно, главная задача в работе Министерства транспорта с РЖД – уфимское железнодорожное кольцо. Это большой амбициозный проект на долгие годы, но если сейчас мы будем потихонечку решать все проблемы, потом это выстрелит все равно, и будут деньги, и полетит это все.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан