Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 88-летием

Сегодня свой 88-й день рождения отмечает первый президент республики Муртаза Рахимов. Он возглавлял Башкортостан в непростой период после распада СССР. Был Председателем Верховного Совета, а с 1993 по 2010 годы – президентом.

Родился будущий руководитель региона в селе Таваканово Кугарчинского района. Начинал свою карьеру с должности оператора на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где, пройдя путь от рабочего, дослужился до директора предприятия. Был членом КПСС.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 88-летием

Поздравил Муртазу Рахимова и Радий Хабиров, который пожелал имениннику здоровья.

88 лет исполняется. Я все больше понимаю, каким ответственным был тот сложный для становления нашей республики период. И то, что такой человек был во главе нашей республики, во многом определило дальнейшее развитие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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