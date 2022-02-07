Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 88-летием

Сегодня свой 88-й день рождения отмечает первый президент республики Муртаза Рахимов. Он возглавлял Башкортостан в непростой период после распада СССР. Был Председателем Верховного Совета, а с 1993 по 2010 годы – президентом.
Родился будущий руководитель региона в селе Таваканово Кугарчинского района. Начинал свою карьеру с должности оператора на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где, пройдя путь от рабочего, дослужился до директора предприятия. Был членом КПСС.
Поздравил Муртазу Рахимова и Радий Хабиров, который пожелал имениннику здоровья.