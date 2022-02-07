В Шаранском районе прошла выставка барельефных картин

Свою экспозицию художник Радик Умергалин представил в историко-краеведческом музее. Посетители ознакомились не только с 3D-инсталляциями, но и с женскими старинными украшениями.

Также художник привез в музей уникальные атрибуты военного времени регионального поискового отряда башкирского госуниверситета «Ватан». На создание серии картин художника вдохновили исторические фотографии.

В 21 веке сложно удивить человека со всеми этими 3D-печатями, возможностями типографии, полиграфии, а именно, когда предмет приклеен на барельеф, это действительно удивляет, погружает в эпоху. Радик Умергалин, художник

Выставка была поделена на два зала. В первом разместили экспозицию, связанную с годом сохранения культурного наследия народов России, а второй зал был посвящен Великой Отечественной войне. Всего было представлено более 400 предметов.