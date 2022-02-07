Бронзовый призер Олимпиады Тимофей Мозгов помог обыграть БК «Уфимец»

Чемпион NBA Тимофей Мозгов помог одолеть «Уфимец» в матче чемпионата России мужской Суперлиги-1 по баскетболу. В столицу Башкортостана бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и Чемпионата Европы приехал в составе московской «Руны».

Хозяевам площадки удалось навязать борьбу сопернику, но победить уфимцы не смогли. 92:77 в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе башкирского коллектива стал Малколм Бернард. Баскетболист заработал 22 очка, сделал 4 подбора и две атакующие передачи. Мозгов в этой игре набрал только 6 очков.