Российские хоккеистки уступили сборной Канады на Олимпиаде в Пекине

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине женская сборная России по хоккею встречалась с канадками. Матч начался позже на один час.

Все потому, что соперницы россиянок не хотели выходить на лед, пока наша команда не предоставит им свежие результаты ПЦР-тестов. В итоге обе сборные согласились выйти на игру в масках. Также в средствах защиты были тренеры и судьи.