Житель Башкирии предстал перед судом за похищение подростка

Мужчина узнал, что его несовершеннолетняя дочь встречается с молодым человеком. Когда горожанин уезжал в командировку из дома, подростки устраивали шумные вечеринки, на которые постоянно жаловались соседи. Это не понравилось мужчине, поэтому он попросил дочку организовать встречу с её возлюбленным.

Подъехав к месту встречи, мужчина набросился на подростка с кулаками, ударил три раза по лицу и рукам, посадил на заднее сиденье машины, а после пристегнул его наручниками. Он приехал к дому молодого человека и ушёл для разговора с отцом парня своей дочери. Между мужчинами вспыхнула ссора, драка, а после обвиняемый убежал, не успев отстегнуть парня. Оказалось, что пойманный им подросток был не тем парнем, с которым его дочь устраивала шумные вечеринки. Девочка побоялась знакомить отца с другим избранником.