Facebook и Instagram могут отключиться в Европе

Компания Meta в своем отчете комиссии по ценным бумагам и биржам США предоставила информация о сценарии отключения социальных сетей Facebook и Instagram на территории Евросоза.
Причиной такого решения стал новый законопроект, который предусматривает хранение данных пользователей на серверах в Европе. Однако, Meta разместила свои сервера в США.
Новый закон ЕС, в результате которого интернет-гигант может уйти с европейского рынка, может отразиться на предпринимателях, которые используют социальные сети как инструмент масштабирования своего дела.