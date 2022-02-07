Facebook и Instagram могут отключиться в Европе

Компания Meta в своем отчете комиссии по ценным бумагам и биржам США предоставила информация о сценарии отключения социальных сетей Facebook и Instagram на территории Евросоза.

Причиной такого решения стал новый законопроект, который предусматривает хранение данных пользователей на серверах в Европе. Однако, Meta разместила свои сервера в США.