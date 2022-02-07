В России предложили ограничить число Sim-карт, оформляемых на 1 человека

В Госдуме предложили ограничить число оформляемых Sim-карт на 1 гражданина. При принятии нового законопроекта, жители России смогут оформить максимум 3 телефонных номера на человека.
Соответствующее предложение уже отправили Главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. Сообщается, что причиной поправок послужили случаи массового оформления Sim-карт сотрудниками дилерских компаний на граждан.
С 2021 года действует закон, который обязывает дилерские компании вносить каждого абонента в государственную базу. Это помогает избежать использование телефонии в террористических целях.