В России предложили ограничить число Sim-карт, оформляемых на 1 человека

В Госдуме предложили ограничить число оформляемых Sim-карт на 1 гражданина. При принятии нового законопроекта, жители России смогут оформить максимум 3 телефонных номера на человека.

Соответствующее предложение уже отправили Главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. Сообщается, что причиной поправок послужили случаи массового оформления Sim-карт сотрудниками дилерских компаний на граждан.