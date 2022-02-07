В России усилят контроль за платежами на криптовалютные кошельки

Центральный Банк порекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями в криптовалюте. Для внедрения технологии, в банке должны выявлять пользователей, которые проводят большое количество операций в день.

Сообщается, что сейчас пользователю достаточно совершить 10 операций на криптовалютные кошельки в день, 50 в месяц и 30 транзакций с другими клиентами банка ежедневно. Сообщается, что у кредитных организаций есть возможность заблокировать такие счета.