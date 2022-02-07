В Уфе в Антиковидный центр за неделю обратились почти 50 тысяч человек

За прошедшую неделю в ситуационный антиковидный центр поступило почти 50 тысяч обращений жителей. Число операторов, принимающих звонки, увеличили до 90 человек. К работе привлекли и медицинских экспертов из Башгосмедуниверситета.

Сейчас в Башкирии развёрнуты 2 824 инфекционные койки. Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Так, за прошедшие сутки от ковида скончались 6 человек. В стационарах под наблюдением врачей находятся 285 пациентов, 28 из них в тяжелом состоянии.