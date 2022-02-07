В Уфе в Антиковидный центр за неделю обратились почти 50 тысяч человек

За прошедшую неделю в ситуационный антиковидный центр поступило почти 50 тысяч обращений жителей. Число операторов, принимающих звонки, увеличили до 90 человек. К работе привлекли и медицинских экспертов из Башгосмедуниверситета.
Сейчас в Башкирии развёрнуты 2 824 инфекционные койки. Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Так, за прошедшие сутки от ковида скончались 6 человек. В стационарах под наблюдением врачей находятся 285 пациентов, 28 из них в тяжелом состоянии.
Между тем показатели по вакцинации достигли почти 90%. Полностью завершили курс иммунизации более 2 миллионов 229 тысяч жителей, не имеющих противопоказаний к процедуре. В регионе продолжается и вакцинация детей. Прививку сделали уже 2 220 школьников. В ближайшее время республика ожидает очередную партию «Спутника М».