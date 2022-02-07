В Башкирии в рамках капремонта в этом году отремонтируют почти 750 домов

Общая стоимость работ составит порядка 5 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве. Радий Хабиров попросил ремонтников более ответственно относиться к проводимым работам. К слову, одно замечание у главы региона уже появилось.
Тема капитального ремонта, по словам Радия Хабирова, чувствительная для любого жителя. Ведь от результата напрямую зависит, в какой подъезд или двор они будут заходить. В этом году работы затронут 742 дома. Основной объем придется на кровли – почти половина от общего числа. С недавнего времени подрядчиков обязали устанавливать видеокамеры, чтобы жильцы могли в режиме онлайн на сайте регионального оператора следить за ходом выполнения. Однако не везде данная функция работает как надо.
В рамках капремонта в этом году заменят почти 700 лифтов и обновят 59 фасадов, в том числе и исторических домов. Ну и, конечно, пристальное внимание уделят визитной карточке – ремонт коснется более 350 подъездов в рамках специальной программы, которая полностью финансируется из бюджета, не затрагивая средства собственников.
Особое внимание уделили теме промышленности и инвестиций. В прошлом году торговый оборот Башкортостана с зарубежными государствами составил 4 млрд долларов, что на 21 процент выше показателя аналогичного периода 2020-го. Развитию международного сотрудничества способствует деятельность башкирских представительств за рубежом. В этом году откроют еще одно – в Узбекистане. В работу местных предприятий активно внедряется программа бережливого производства.
Индекс промышленного производства составил 107,5%, и это лучший за последние 10 лет показатель. В планах на этот год – создать в регионе еще два новых индустриальных и технопарка.
На прошлой неделе из Уфы до поселка Приютово Белебеевского района начал курсировать Западный экспресс. Радий Хабиров поручил главам двух муниципалитетов проработать вопрос с подъездом автобусов к железнодорожным станциям, чтобы людям было удобно пересаживаться и добираться до конечной точки маршрута. Рассказал глава региона и планах по запуску экспресса Уфа – Казань. О конкретных сроках говорить пока рано, зато известно: вагоны этого поезда будут украшать национальные орнаменты двух республик.