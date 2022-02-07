В Башкирии в рамках капремонта в этом году отремонтируют почти 750 домов

Общая стоимость работ составит порядка 5 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве. Радий Хабиров попросил ремонтников более ответственно относиться к проводимым работам. К слову, одно замечание у главы региона уже появилось.

Тема капитального ремонта, по словам Радия Хабирова, чувствительная для любого жителя. Ведь от результата напрямую зависит, в какой подъезд или двор они будут заходить. В этом году работы затронут 742 дома. Основной объем придется на кровли – почти половина от общего числа. С недавнего времени подрядчиков обязали устанавливать видеокамеры, чтобы жильцы могли в режиме онлайн на сайте регионального оператора следить за ходом выполнения. Однако не везде данная функция работает как надо.

Во время вашего выступления мне сообщили, что видеокамеры, о которых вы мне только что доложили, не работают. Будьте более ответственны в своих заявлениях. Также строго контролируйте подрядчиков, работающих на замене кровли. Затоплений квартир по вине строительно-ремонтных организаций больше быть не должно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках капремонта в этом году заменят почти 700 лифтов и обновят 59 фасадов, в том числе и исторических домов. Ну и, конечно, пристальное внимание уделят визитной карточке – ремонт коснется более 350 подъездов в рамках специальной программы, которая полностью финансируется из бюджета, не затрагивая средства собственников.

В этом году 7 ноября дому исполняется 55 лет. Это как раз пенсионный возраст. И вот нам пожалуйста подарочек такой сделали. Ходила я много по инстанциям и все же добилась. Молодцы ребята, очень хорошо работают, мне нравится. Нина Маврина жительница дома №12/1 по ул. Шафиева

Особое внимание уделили теме промышленности и инвестиций. В прошлом году торговый оборот Башкортостана с зарубежными государствами составил 4 млрд долларов, что на 21 процент выше показателя аналогичного периода 2020-го. Развитию международного сотрудничества способствует деятельность башкирских представительств за рубежом. В этом году откроют еще одно – в Узбекистане. В работу местных предприятий активно внедряется программа бережливого производства.

Индекс промышленного производства составил 107,5%, и это лучший за последние 10 лет показатель. В планах на этот год – создать в регионе еще два новых индустриальных и технопарка.