Первый в ПФО: пассажиропоток аэропорта «Уфа» вырос на 12%

Аэропорт «Уфа» занимает первое место в ПФО по уровню пассажиропотока – за 12 месяцев 2021 года он вырос на 12%, что выше среднеотраслевого показателя. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров.
Как отметил глава республики, сегодня из аэропорта имени Мустая Карима можно улететь по 58 направлениям. Самыми востребованными внутрироссийскими рейсами остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Самара и Новосибирск. На международных увеличился пассажиропоток в Анталью, Ереван, Баку, Дубай, Стамбул. Открыты и новые направления.
В планах – завершить реконструкцию аэродромного комплекса, благоустроить привокзальную площадь, построить гостиницу и объединить два терминала в единую архитектурную концепцию. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, предполагается наладить авиасообщение с Веной, Тель-Авивом, Нур-Султаном, добавил Радий Хабиров.